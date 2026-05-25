¡Arde Bolivia! Masiva marcha sobre La Paz y duros enfrentamientos con la policía

Miles de manifestantes marchan este lunes hacia La Paz, sede del gobierno de Bolivia, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz en el marco de la cuarta semana de protestas sociales.

La movilización, integrada por campesinos, obreros y transportistas provenientes de El Alto, se produce en un contexto de profunda crisis económica y bloqueos de rutas que han generado un severo desabastecimiento de productos básicos en ciudades como Oruro, Potosí y Cochabamba.

Ajuste salarial y medidas económicas

En un intento por descomprimir la tensión social, el mandatario de 58 años anunció durante un acto en Sucre que reducirá al 50% su salario y el de sus ministros.

De esta manera, la remuneración del jefe de Estado pasará de 24.978 bolivianos a 12.489 bolivianos. Paz aclaró que la medida no afectará a otros niveles del sector público y presentó además un proyecto de ley de "perdonazo tributario" orientado a reactivar la economía de comerciantes y artesanos afectados por multas acumuladas desde 2017.

Respecto a la voluntad de negociación, el presidente boliviano afirmó: "Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50 %".

No obstante, advirtió que no dialogará con sectores radicales, sosteniendo que "una minoría no puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir claramente la Constitución".

Conflictividad en las calles

La Central Obrera Boliviana y diversos sindicatos campesinos lideran las protestas que rechazan la política económica liberal del gobierno, al que culpan también por la distribución de combustible de mala calidad.

El centro de La Paz se encuentra custodiado por cientos de efectivos de la Policía Nacional ante el avance de las columnas que utilizan petardos y mantienen cercado el Palacio de Gobierno.

Los enfrentamientos más recientes se registraron durante operativos policiales destinados a habilitar corredores sanitarios y logísticos.

Según el Ejecutivo, las fuerzas de seguridad intentan garantizar el ingreso de suministros vitales a los centros urbanos ante los casi cincuenta cortes de carretera que persisten en distintos puntos estratégicos del territorio nacional.