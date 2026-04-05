Artemis II llegará llegará este lunes a la Luna

La misión Artemis II de la NASA encara las horas previas a un hito sin precedentes en la exploración espacial tripulada. Anteriormente, compartió imágenes inéditas de varias ciudades argentinas vistas desde el espacio.



Integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, la tripulación establecerá este lunes una nueva marca histórica al alejarse 406.773 kilómetros de la Tierra, convirtiéndose en los seres humanos que más se adentraron en el espacio profundo hasta la fecha.

Un nuevo récord en el espacio profundo

Con más del 50 % del trayecto completado, la cápsula Orión mantiene su trayectoria hacia el satélite natural.

Este viaje no solo busca emular las misiones del programa Apolo, sino superarlas en términos de distancia y recolección de datos científicos. La posición que alcanzará la nave permitirá una perspectiva única de la Luna y del sistema solar en su conjunto.

Según informó la agencia espacial, el momento de mayor alejamiento del planeta marcará el inicio de la fase crítica de la misión, donde los sistemas de soporte vital y comunicaciones serán testeados en condiciones extremas.

El objetivo es consolidar el regreso de la humanidad a la órbita lunar como paso previo a futuros descensos en la superficie.

El valor científico de la observación directa

Desde el centro de control, las autoridades de la misión destacaron que la presencia de astronautas en esta región del espacio permitirá obtener información que los exploradores robóticos no han podido captar con la misma precisión.

Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para Artemis II, resaltó la importancia de este sobrevuelo en una reciente conferencia de prensa.

"Lo utilizamos para comprender los procesos de impacto en todo el sistema solar, uno de los fenómenos más omnipresentes en la totalidad del mismo. Y, con diferencia, nunca antes habíamos posado ojos humanos sobre la mayor parte de la Luna", señaló la especialista.

Para la NASA, esta observación tendrá un "papel fundamental no solo en la ciencia lunar, sino también en la ciencia planetaria y del sistema solar".