Video: así impactó un misil iraní en Kafr Qassem, una zona residencial de Israel

Un misil lanzado desde la República Islámica de Irán impactó este jueves sobre una zona residencial en la ciudad de Kafr Qassem, en el centro de Israel.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron el momento exacto en que el proyectil impactó en un área civil, provocando serios daños materiales.

El bombardeo ocurrió durante la mañana, cuando las alarmas antiaéreas interrumpieron la actividad habitual de la localidad. Según se puede observar en las imágenes, la explosión proyectó un vehículo estacionado por el aire, el cual volcó y quedó destruido sobre el asfalto.

La detonación generó una dispersión de escombros que se extendió a varios metros. Tras el impacto, los servicios de emergencia arribaron al lugar para asistir a los afectados.

Las autoridades israelíes confirmaron que dos personas, un hombre y una mujer de unos 50 años, sufrieron heridas leves. Asimismo, se brindó asistencia a otros residentes que entraron en shock tras la detonación.

Personal de las fuerzas de seguridad y voluntarios trabajaron en la remoción de escombros y la inspección de los vehículos circundantes para descartar riesgos. En el sitio, también trabajó la Policía para determinar el tipo de armamento utilizado.

El alcalde de Kafr Qassem, Haitham Taha, señaló que los daños registrados en la ciudad habrían sido provocados por municiones de racimo, un tipo de proyectil que dispersa submuniciones de menor tamaño sobre un área amplia.

Por su parte, el ejército de Israel informó que, si bien este proyectil impactó en zona urbana, otros misiles lanzados desde territorio iraní fueron interceptados con éxito por los sistemas de defensa aérea multicapa.

Israel en alerta

Las sirenas de alerta también se activaron en Jerusalén y otras áreas del centro del país como medida de prevención. Este ataque ocurrió en medio de una escalada del conflicto en Medio Oriente.

Las autoridades israelíes vinculan este lanzamiento con una serie de enfrentamientos previos y el disparo de cohetes desde el sur del Líbano, acciones que el mando militar atribuye a la organización Hezbollah en coordinación con los intereses de Teherán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que los dispositivos de detección y neutralización de amenazas continúan operativos en todo el territorio nacional listas para interceptar trayectorias balísticas que apunten directamente a pueblos y ciudades.

Pese a que las versiones iniciales sugerían un número mayor de víctimas, el informe oficial se mantuvo en dos heridos leves. No obstante, las autoridades locales destacaron la gravedad del uso de armamento de dispersión en zonas densamente pobladas.