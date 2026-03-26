Donald Trump se hartó del "ida y vuelta" con Irán: "Tómense las negociaciones en serio antes de que sea tarde"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar una dura advertencia contra Irán en medio de las tensiones diplomáticas y militares que atraviesan ambos países. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario expresó su fastidio por la actitud de los negociadores iraníes y reclamó que avancen con mayor seriedad en las conversaciones.



"Los negociadores iraníes son muy extraños. Nos ruegan que lleguemos a un acuerdo, lo cual deberían hacer, ya que fueron aniquilados militarmente sin ninguna posibilidad de recuperación, pero afirman públicamente que solo están revisando nuestra propuesta. ¡FALSO! Deberían tomarse esto en serio pronto, antes de que sea demasiado tarde", escribió Trump.

En el mismo mensaje, el presidente estadounidense subrayó que, si la situación continúa de esta manera, el margen de maniobra se agotará rápidamente. "En este caso, ‘NO HAY MARCHA ATRÁS'", remarcó.

El mensaje con el cual Donald Trump volvió a ejercer presión contra Irán.

Las declaraciones de Trump se producen horas después de otro pronunciamiento en el cual criticó con dureza a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Según sostuvo, las naciones de la alianza militar no colaboraron en el conflicto con Irán.

"Las naciones de la OTAN no hicieron absolutamente nada para ayudar a la nación desquiciada de Irán, ahora diezmada militarmente. Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, ¡pero nunca olviden este momento crucial!", afirmó el mandatario.

En medio de esta polémica, el secretario general de la alianza atlántica, Mark Rutte, reconoció que existe malestar en la Casa Blanca. El funcionario consideró que Trump atraviesa "cierta frustración" debido a que, según explicó, los países europeos tardaron en responder a su pedido de involucrarse en el conflicto con Irán.