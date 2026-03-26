El rencor de Donald Trump con los países de la OTAN: "No hicieron nada para ayudar en Irán, nunca olviden este momento tan importante"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves duras críticas contra los países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por no haberse involucrado en el conflicto con Irán. A través de su red social, el mandatario expresó su malestar por la falta de respaldo militar de los aliados europeos.



En una publicación escrita completamente en mayúsculas en Truth Social, Trump cuestionó el rol de la alianza atlántica durante la guerra y dejó en claro que guarda resentimiento por esa postura.

"Los países de la OTAN no hicieron absolutamente nada para ayudar en Irán, una nación desquiciada que ahora se encuentra militarmente destruida. ¡Estados unidos no necesita nada de la OTAN, pero ‘nunca olviden' este momento tan importante!", escribió el mandatario.

El mensaje reflejó la tensión creciente entre Washington y sus socios tradicionales, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente y por las críticas de Trump hacia las alianzas internacionales que, según él, no aportan lo suficiente a la seguridad estadounidense.

Trump dice que Irán no reconoce los acuerdos "por miedo"

El miércoles por la noche, durante un discurso pronunciado en la cena anual del Comité Nacional Republicano del Congreso, realizada en la estación Union Station, Trump sostuvo que el gobierno iraní está buscando negociar con Estados Unidos, aunque públicamente lo niegue.

El presidente afirmó que las autoridades de Irán temen admitir esos contactos debido a las consecuencias internas que podrían enfrentar. "Ellos están negociando y quieren llegar a un acuerdo desesperadamente, pero tienen miedo de decirlo porque creen que podrían ser asesinados por su propia gente", sostuvo. Y agregó: "También temen ser asesinados por nosotros".

Además, también apuntó contra la conducción política iraní y afirmó que "nunca hubo un jefe de Estado que quisiera menos ese cargo que el líder de Irán", en referencia a la situación del país en medio del conflicto armado.