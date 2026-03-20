Donald Trump apuntó de nuevo a los líderes de la OTAN por no colaborar en el Estrecho de Ormuz: "¡Cobardes!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar este viernes a los líderes de los países integrantes de la OTAN por no colaborar en la liberación del Estrecho de Ormuz y los llamó "cobardes". "¡Sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares", apuntó.

"Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo", manifestó el mandatario norteamericano en su red Truth Social.

Donald Trump criticó desde su red social Truth Social a la OTAN por no enviar buques de guerra para liberar el estrecho de Ormuz.

En ese sentido, el mandatario republicano completó: "Es tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y lo recordaremos!".

Esta semana, Donald Trump criticó con dureza a la OTAN y a países como Australia, Japón y Corea del Sur, luego de que rechazaran su pedido de conformar una coalición militar para garantizar la navegación en una ruta clave por la que circula cerca del 20 % del comercio marítimo mundial de hidrocarburos. Esas naciones argumentaron que no se trata de una guerra que ellas hayan iniciado.

El exmandatario aseguró que los países de la Alianza Atlántica le comunicaron que "no desean involucrarse" en el conflicto impulsado por Estados Unidos junto a Israel, "a pesar de que casi todos están firmemente de acuerdo con nuestras acciones y consideran que no se puede permitir que Irán tenga armas nucleares".

Durante una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Trump sostuvo el martes que la OTAN está cometiendo "un error muy tonto" al no responder a su llamado y puso en duda la lealtad del bloque hacia Washington.

Además, en una serie de publicaciones en Truth Social, afirmó que Estados Unidos, como "el país más poderoso del mundo", no necesita "la ayuda de nadie", y aseguró que ya ha logrado "diezmar al Ejército iraní".

Cabe mencionar que para restablecer la navegación internacional, Estados Unidos ha desplegado aviones de ataque A-10 y helicópteros Apache junto a unidades de marines.

Estas fuerzas buscan destruir embarcaciones iraníes, neutralizar minas navales y misiles de crucero, y apoyar la escolta de barcos comerciales a través del estrecho y el Golfo Pérsico.