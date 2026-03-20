Reapareció el líder supremo Mojtaba Jamenei en la TV de Irán tras las versiones sobre su salud

Mientras crecen las versiones sobre el estado de salud del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, la televisión estatal de ese país difundió este viernes un video en el que se lo ve durante una supuesta clase de religión.

El Gobierno de Estados Unidos había señalado días atrás que Jamenei resultó gravemente herido durante el ataque en el que fue asesinado su padre y anterior líder supremo, Ali Jamenei.

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A video of religious science teaching by Ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/uFtIvZ0POy — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 19, 2026

Durante una rueda de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que el nuevo líder estaba "herido y probablemente desfigurado".

"El liderazgo de Irán no está en mejor estado; desesperados y escondidos, se han ocultado, acobardados como ratas", declaró Hegseth y agregó: "Sabemos que el nuevo líder, supuestamente no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado".

Mensaje en redes

Este viernes, Mojtaba Jamenei publicó además un mensaje en X en el que llamó a "arrebatar la seguridad a los enemigos", en el marco de un posteo de condolencias por el asesinato del ministro de Inteligencia, Ismail Jatib.

"La seguridad debe ser arrebatada a los enemigos internos y externos y otorgársela a todos nuestros conciudadanos", expresó. El líder religioso también manifestó sus condolencias por la muerte de Jatib el martes por la noche y deseó que "la misericordia de Dios descanse sobre él".

Mojtaba Jamenei no ha sido visto en público ni en imágenes desde que fue nombrado líder supremo el 8 de marzo, en reemplazo de su padre, asesinado en el primer día de guerra. Los funerales de Jatib se celebrarán este viernes en la mezquita Mosala de Teherán.

Un día antes también fue asesinado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, considerado la figura política más relevante del país hasta su muerte.

Escalada bélica en Medio Oriente

Mientras tanto, Teherán continúa bajo ataques israelíes y estadounidenses. En las últimas horas se registraron al menos cinco bombardeos, además de ofensivas en Isfahan y Yazd, donde habrían sido alcanzadas dos instalaciones militares.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya transita su tercera semana, con bombardeos constantes sobre territorio iraní, especialmente en la capital, y la respuesta de Teherán con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, además del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Irán dejó de difundir cifras oficiales de muertos. El último balance, publicado el 5 de marzo, reportaba 1.230 fallecidos. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, eleva el número a 3.134 víctimas en el conflicto.