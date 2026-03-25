Estados Unidos asegura haber destruido el 92% de la flota principal de Irán

El gobierno de Estados Unidos afirmó este miércoles haber neutralizado el 92% de los principales buques de la flota de Irán, en el marco de la cuarta semana de la operación militar autodenominada "Epic Fury".

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), señaló que desde el inicio del conflicto se atacaron más de diez mil objetivos militares iraníes.

Brad Cooper, jefe del CENTCOM.

Según explicó, las acciones coordinadas con Israel permitieron alcanzar "miles más" de embarcaciones de superficie, mientras que los ataques de precisión lograron superar los sistemas de defensa aérea iraníes.

En ese contexto, Cooper sostuvo que la ofensiva dejó fuera de combate el 92% de los buques de mayor porte de la marina iraní, afectando de manera decisiva su capacidad operativa.

"Han perdido la habilidad de proyectar poder naval de manera significativa", afirmó, al detallar que más de 130 embarcaciones fueron destruidas o dañadas en las primeras cuatro semanas de ataques conjuntos.

El colapso de la capacidad naval iraní

Entre los daños reportados, se encuentra la eliminación completa de la clase Soleimani -los cuatro buques de guerra más modernos de Irán- y el hundimiento de la fragata IRIS Dena.

El jefe militar también indicó que la capacidad iraní de lanzar drones y misiles se redujo en más de un 90%, lo que limita significativamente su margen de acción en la región.

Además, precisó que más de dos tercios de las instalaciones vinculadas a la producción de misiles, drones y embarcaciones resultaron destruidas o seriamente afectadas.

De acuerdo con Washington, el objetivo central de la ofensiva es neutralizar la capacidad de Irán para amenazar el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz y otras rutas clave del comercio internacional.

Por su parte, el presidente Donald Trump calificó la operación como la mayor destrucción de una fuerza naval desde la Segunda Guerra Mundial.