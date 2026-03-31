Cae la imagen de Donald Trump: su nivel de aprobación se ubica por debajo del 40% por primera vez

Cayó el nivel de aprobación de Donald Trump: su nivel de aprobación se encuentra por debajo del 40%.

Tanto el rastreador de encuestas del New York Times como el Silver Bulletin de Nate Silver indicaron esta profunda baja en el nivel de apoyo que recibe el mandatario estadounidense.

El índice de aprobación sufrió una fuerte caída en comparación con el que tenía cuando asumió su segundo período, cuando los votos positivos estaban por encima del 50%.

De esta manera, el promedio del jefe de Estado norteamericano bajó más de un 10%, en medio de las fuertes críticas de sectores opositores por la guerra contra Irán.

"No kings"

Una multitud de estadounidenses se manifestaron en distintos puntos del país en los últimos días en contra de las políticas de Trump, el costo de vida y la guerra en Medio Oriente, bajo el lema "No kings".

De este modo, hubo concentraciones en ciudades importantes, suburbios y pequeños pueblos desde Alabama hasta Wyoming, e incluso en el Círculo Polar Ártico. Algunas de las ciudades en donde se prevén protestas son: Minneapolis, Boston, Washington, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Chicago, Seattle, Alaska, East Glacier Park, Montana, Waverly, Iowa, Washington, Carolina del Norte, Millersburg, Ohio, Virginia, Black River Falls y Wisconsin.