China y Rusia vetan la resolución de la ONU para desbloquear el estrecho de Ormuz

Las delegaciones de China y Rusia bloquearon este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que intentaba garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

El texto, impulsado por una coalición de países árabes integrada por Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Qatar, obtuvo 11 votos a favor y dos abstenciones, correspondientes a Pakistán y Colombia, pero la oposición de los dos miembros permanentes con derecho a veto impidió su aprobación definitiva.

Modificaciones y falta de consenso

El borrador original, propuesto por Baréin, contemplaba autorizar el uso de "todos los medios necesarios", frase que en la terminología de la ONU habilita el accionar militar.

No obstante, ante la resistencia inicial de Rusia, China y Francia, el documento fue suavizado progresivamente para limitar su alcance a "medidas de carácter defensivo y proporcionales a las circunstancias", tales como la escolta de embarcaciones mercantes.

Pese a que se eliminaron las referencias a acciones ofensivas y se restringió el ámbito geográfico exclusivamente al estrecho de Ormuz, la propuesta no logró el aval de Moscú ni de Beijing.

El embajador ruso, Vassily Nebenzia, y el representante chino, Fu Cong, responsabilizaron a Estados Unidos e Israel por el inicio del conflicto. Según expresaron ambos diplomáticos, la prioridad actual es "poner fin de inmediato a las operaciones militares".

Contexto de ataques regionales

La tensión en la zona se ha intensificado tras los ataques de Estados Unidos e Israel iniciados el 28 de febrero, a los que Irán respondió golpeando infraestructura civil en más de diez países vecinos.

Entre los objetivos se encuentran aeropuertos y edificios residenciales en naciones del Golfo Pérsico, las cuales consideran el bloqueo del estrecho como una amenaza existencial, dado que por allí transita el 20 % del petróleo mundial.

El rechazo de la resolución ocurre en coincidencia con el vencimiento del plazo otorgado por el presidente Donald Trump al régimen de Teherán.

Previamente, el Consejo de Seguridad ya había aprobado el 11 de marzo una resolución patrocinada por Baréin para condenar los ataques iraníes, ocasión en la que Rusia y China optaron por la abstención en lugar del veto.

Relevancia estratégica y advertencias

Para las naciones del Golfo Pérsico, el flujo comercial por esta arteria energética es vital. En este escenario, Baréin -sede de la 5ta Flota de Estados Unidos- ha liderado la presión diplomática para una intervención de las Naciones Unidas.

El fracaso de esta moción deja el escenario regional en una situación de incertidumbre ante las advertencias directas de la Casa Blanca.

Respecto a las consecuencias del incumplimiento del ultimátum para la reapertura del estrecho, el mandatario estadounidense aseguró que "esta noche podría morir toda una civilización, para no volver jamás".