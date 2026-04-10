Chubut prohíbe el uso de teléfonos celulares en las cárceles de toda la provincia

La Legislatura de Chubut aprobó por amplia mayoría la prohibición del uso de celulares y dispositivos móviles dentro de las cárceles provinciales con el fin de proteger la seguridad pública y prevenir delitos como estafas y extorsiones.

Durante la sesión de este jueves por la noche, el cuerpo legislativo de Chubut dio luz verde a la normativa que introduce un esquema de comunicaciones reguladas, buscando equilibrar el control estatal con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

El debate en el recinto

La iniciativa contó con el respaldo de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, el Pich, Chubut Unido y Familia Chubutense. La sesión fue encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna.

Por su parte, la diputada María Andrea Aguilera fundamentó la medida señalando que no se puede permitir que los internos continúen delinquiendo tras las rejas: "No podemos permitir que cualquier persona privada de libertad continúe cometiendo delitos. Una cárcel no puede ser un centro de operaciones clandestinas", sentenció la legisladora.

En sintonía, la diputada Sonia Cavagnini aclaró que la restricción no busca el aislamiento total de los detenidos, sino el ordenamiento del sistema: "Esta medida no implica aislar a ninguna persona en contexto de encierro, ni vulnerar sus derechos, mucho menos, pero sí ordenar".

Posturas encontradas

A pesar del consenso mayoritario, la ley no fue unánime. En el bloque Primero Chubut-CET, la diputada Tatiana Goic votó en contra, a diferencia de su compañera de bancada, Mariela Williams, quien acompañó el proyecto.

Asimismo, el diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, también manifestó su rechazo a la nueva normativa.

Con esta sanción, los establecimientos penitenciarios de Chubut deberán readecuar sus protocolos para implementar el régimen de conexión controlada que estipula la ley.