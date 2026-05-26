Detuvieron a un sobrino de "El Chapo" con 687 kilos de cocaína y un arsenal

Isaí "N", sobrino del narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán, fue detenido este martes en el estado de Sonora, México.

El operativo dejó al descubierto un depósito narco disfrazado de pensión de vehículos. Enfrenta una orden de extradición de Estados Unidos.

El anuncio lo realizó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

En los allanamientos se incautaron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

Isaí "N" enfrenta una orden de extradición de Estados Unidos.

El sitio operaba bajo la fachada de una pensión de carga y era usado para mover tractocamiones, cajas cerradas y contenedores con droga.

Las autoridades señalan a Isaí como operador logístico de un grupo dedicado a producir y distribuir sustancias sintéticas hacia Costa Rica y Estados Unidos.

El clan Guzmán, bajo la lupa

Su tío, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundó el Cártel de Sinaloa y construyó durante décadas el mayor imperio narco de México. Fue detenido en tres oportunidades -la última en Los Mochis en 2016- y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

En febrero de 2019, un tribunal federal de Nueva York lo declaró culpable de once cargos. En julio de ese año fue condenado a cadena perpetua más 30 años. Hoy cumple condena en la penitenciaría de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, conocida como el "Alcatraz de las Rocosas".

Presión de Trump sobre México

La captura se da en un momento de tensión bilateral. El gobierno de Donald Trump amenazó con clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y exige resultados concretos en seguridad como condición para el diálogo con México.