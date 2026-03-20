Rafael Grossi aseguró que "una parte del programa nuclear de Irán sobrevivió a los ataques"

El argentino Rafael Grossi, que ocupa el cargo de director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), advirtió que Irán no perdió capacidad para llevar adelante su programa nuclear a pesar de los ataques de Estados Unidos e Israel.

"Algunas instalaciones, infraestructuras y equipos muy probablemente hayan sobrevivido a algunos de los ataques", consideró y detalló que "Irán conserva personal y experiencia técnica para reparar los daños que se hayan causado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel".

A pesar de los ataques recibidos, Irán no habría perdido la capacidad para llevar adelante su programa nuclear.

En diálogo con CBS News, Grossi analizó que "hubo mucho impacto en el programa". "Mi impresión es que, una vez finalizado el esfuerzo militar, seguiremos heredando una serie de problemas importantes que han estado en el centro de todo esto", agregó.

Asimismo, destacó que "uno de ellos, y el más notable, es el inventario de uranio enriquecido al 60%, que está muy cerca del grado necesario para fabricar una bomba, y que seguirá estando prácticamente igual".

Por otra parte, recordó el acuerdo de no proliferación nuclear entre Irán y Estados Unidos para que la República Islámica no llegue al enriquecimiento de uranio necesario para fabricar bombas, firmado durante la presidente de Barack Obama, e indicó que el gobierno de los ayatolas "estaba cumpliendo con varias cosas" antes del conflicto.

"Empezamos a ver y a obtener nuevos elementos que suscitaron preocupación y los estábamos discutiendo con Irán", apuntó en relación al uranio enriquecido, que se encontraba en lugares a los que no les permitían el acceso a los veedores de la OIEA.

Por último, evaluó que ningún conflicto bélico podría terminar el desarrollo del programa nuclear de Irán. "A menos que se tratara de una guerra nuclear y se optara por la destrucción de una manera inimaginable, lo cual esperamos, por supuesto, nunca ocurra", sentenció.