Donald Trump anunció que continuarán los ataques contra Irán: "No buscamos un alto al fuego"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó la posibilidad de que se produzca un alto al fuego en los ataques a Irán debido a que están "muy cerca de alcanzar el objetivo".

El principal mandatario estadounidense aseveró que "nadie negocia una tregua cuando está literalmente aniquilando al otro lado" y sostuvo que la operación militar "está yendo extremadamente bien".

Según Trump, Estados Unidos lleva una ventaja contra Irán luego de tres semanas del comienzo de los ataques a pesar que el país de medio oriente mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, que provoca un fuerte aumento en el precio del petróleo.

Las declaraciones del mandatario norteamericano se dieron en una conferencia de prensa a la salida de la Casa Blanca en la que estuvo acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio.

En un comunicado en redes sociales Trump destacó: "Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos a medida que consideramos la posibilidad de reducir drásticamente nuestras Fuerzas Armadas".

Trump apuntó contra la OTAN

En las últimas horas, el presidente estadounidense cuestionó a los países que conforman la OTAN como así también a naciones como Australia, Japón y Corea del Sur, luego de que rechazaran su pedido para conformar un frente militar para garantizar el flujo normal del Estrecho de Ormuz.

En su cuenta de Truth, el mandatario destacó que "sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel" y los calificó de "cobardes", luego de negarse a unirse militarmente en contra de Irán.

"Se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz", sentenció Trump en su duro comunicado.