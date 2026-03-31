Donald Trump le soltó la mano a Europa: "Aprendan a defenderse solos"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a desplegar su furia contra los países de Europa, en especial contra Francia y Reino Unido, porque considera que no lo ayudaron en su guerra contra Irán.

"A todos esos países que no pueden conseguir combustible por culpa del estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia. Primero, compren a Estados Unidos,tenemos de sobra; y segundo, ármense de valor, vayan al estrecho y ¡tómenlo!", escribió en su cuenta de Truth Social.

Trump arremetió también contra Francia, afirmando que "ha sido muy inútil" en los ataques estadounidense-israelíes contra Irán.

"Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados con suministros militares, sobrevolaran su territorio. Francia ha sido muy inútil con respecto al ‘Carnicero de Irán', ¡quien fue eliminado con éxito! ¡EE. UU. lo recordará!", escribió el presidente estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Por otra parte, aseguró que su país no ayudará más a sus aliados de la OTAN que se negaron a participar de los ataques contra el régimen iraní.

"Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros", advirtió.

Y añadió: "Irán ha sido, en esencia, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!"