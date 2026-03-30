Irán evalúa abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear tras denunciar "espionaje" del OIEA

Irán analiza la posibilidad de retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) luego de denunciar públicamente "espionaje" por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Un reciente reporte de la agencia de noticias semioficial Tasnim indicó que dentro del país gana fuerza la idea de que ya no existen motivos para continuar dentro del acuerdo internacional.

De acuerdo con el informe, el TNP establece que el OIEA debe garantizar condiciones para el desarrollo pacífico de la energía nuclear.

La central nuclear de Bushehr.

Sin embargo, en Irán se cuestiona que no hay razones para seguir en el tratado cuando el organismo "alienta implícitamente al enemigo a usar armas nucleares contra las instalaciones (atómicas) iraníes".

Asimismo, el texto sostiene que "el enemigo estadounidense-israelí ataca las instalaciones del país sin ninguna obstrucción ni condena por parte del organismo".

El documento aclara que una eventual salida del TNP no implicaría avanzar hacia la fabricación de armas nucleares. Según señala, la medida buscaría frenar el "espionaje" atribuido a Estados Unidos e Israel bajo la cobertura de inspecciones del OIEA.

La postura oficial de la Cancillería

En una reciente conferencia de prensa, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, se refirió a la situación y remarcó que Irán continúa siendo parte del tratado. Además, aseguró que el país mantiene sus compromisos internacionales.

El funcionario ratificó que Teherán no buscó desarrollar armas nucleares ni tiene intención de hacerlo. En ese sentido, subrayó que la postura oficial sobre la prohibición de armas de destrucción masiva se mantiene sin cambios.

No obstante, Baghaei reconoció que el tema permanece bajo análisis, en especial por lo que calificó como un enfoque "sumamente injusto" del OIEA y el accionar "destructivo" de Estados Unidos y algunos de sus aliados.

Desde el 28 de febrero Israel y Estados Unidos llevan a cabo ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. En esos operativos murió el entonces líder supremo, Alí Jameneí, junto a altos mandos militares y civiles.

Como respuesta, Irán lanzó una serie de ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en Medio Oriente. Desde el inicio del conflicto, también se registraron bombardeos sobre instalaciones nucleares iraníes.