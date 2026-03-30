Donald Trump amenazó con destruir una isla clave de Irán, centrales eléctricas, pozos petrolíferos y plantas desalinizadoras si no hay un pronto acuerdo

El presidente de Donald Trump lanzó una nueva advertencia contra Irán en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y aseguró que podría ordenar ataques contra infraestructura estratégica del país si no se alcanza rápidamente un acuerdo que ponga fin al conflicto y garantice la reapertura del estrecho de Ormuz.



A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense sostuvo que Washington mantiene "conversaciones serias" con lo que describió como un "régimen más razonable" en Teherán, aunque al mismo tiempo admitió que las negociaciones podrían fracasar.

En ese contexto, Trump lanzó una dura amenaza militar. "Si el estrecho de Ormuz no se abre de inmediato ‘a los negocios', terminaremos nuestra agradable ‘estadía' en Irán volando por los aires y destruyendo por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que aún no hemos ‘tocado'", escribió.

El mandatario agregó que una eventual ofensiva sería en venganza por lo que describió como décadas de ataques atribuidos a Teherán. "Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán masacró durante los 47 años de ‘Reinado del Terror' del antiguo régimen", afirmó.

La nueva amenaza de Donald Trump contra Irán.

La advertencia se produce mientras el conflicto en la región mantiene en vilo al mercado energético mundial debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, una vía marítima por donde circula una parte significativa del petróleo que se comercializa a nivel global.

Previamente, en declaraciones al Financial Times, Trump había mencionado la posibilidad de tomar el control de la isla de Kharg, considerada el principal punto de salida del crudo iraní. Desde ese enclave, ubicado en el Golfo Pérsico, parte más del 90% de las exportaciones petroleras del país.

"Para serte sincero, lo que más me gustaría es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunos estúpidos en Estados Unidos me preguntan: ‘¿Por qué haces eso?'. Quizá tomemos la isla de Kharg, quizá no. Tenemos muchas opciones", había dicho, aunque más tarde amenazó con la posibilidad de destruirla, directamente.

Irán niega que haya negociaciones con Estados Unidos

El vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, rechazó la versión de Trump de que existan conversaciones directas con Washington. "No tenemos ninguna negociación directa con Estados Unidos hasta el momento", aseguró el funcionario.

Sin embargo, reconoció que existen intercambios indirectos a través de intermediarios internacionales. Según explicó, el gobierno iraní recibió mensajes transmitidos por terceros -entre ellos Pakistán- en los que Washington manifestó interés en abrir un canal de diálogo.

Bagaei señaló que las propuestas enviadas por Estados Unidos fueron consideradas por Teherán como "demandas excesivas e irracionales".

El portavoz también responsabilizó a Washington por la actual escalada bélica en la región y por el fracaso de instancias diplomáticas anteriores. En ese sentido, recordó los ataques lanzados por Israel en junio y cuestionó el rol estadounidense.

"Reiterar este hecho es importante para que la opinión pública mundial no olvide que Irán, como un actor racional y responsable, entró en la vía diplomática, y que fue Estados Unidos quien, en ambas ocasiones, destruyó el proceso de negociación. No sé cuántos en Estados Unidos se toman en serio las afirmaciones sobre la diplomacia de ese país", sostuvo.