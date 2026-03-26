Donald Trump suspendió ataques a Irán por 10 días pero dijo que habrá consecuencias "graves" si no hay acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que, "por ahora", suspenderá los ataques contra los sistemas energéticos de Irán. Esta decisión se da mientras continúan las negociaciones para la apertura del estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje en la red social Truth, Trump extendió el plazo de suspensión por 10 días más, hasta el 6 de abril. "Por ahora no bombardearé sitios energéticos" de Irán, dijo, destacando que la decisión fue tomada "a petición del gobierno iraní".

La presencia de buques cisterna en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz.

El mandatario afirmó que las conversaciones "continúan y están progresando muy bien", a pesar de las "declaraciones erróneas" de los medios que difunden, según él, "noticias falsas".

Trump también sostuvo que existen "muy buenas chances" de llegar a un acuerdo en los próximos días. Sin embargo, advirtió que, si Irán no cumple, las consecuencias serían "graves".

Trump presiona y Teherán niega

En sus mensajes, Trump criticó la actitud de los negociadores iraníes, asegurando que "nos ruegan que lleguemos a un acuerdo" y calificando su actitud de "extraña". Además, insistió en que Irán debe tomarse las negociaciones "en serio".

Es importante señalar que Irán ha negado públicamente las negociaciones directas con Estados Unidos, a pesar de las afirmaciones de Trump sobre su carácter "muy buenas y productivas".

El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, es una vía clave en el comercio energético global.

La tensión en la región ha aumentado debido a las restricciones de Irán al paso de buques, lo que ha impactado los precios del petróleo.