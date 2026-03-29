Irán reportó apagones en Teherán y el norte del país en medio de ataques de Israel

Israel lanzó en las últimas horas una nueva ofensiva contra Irán que en esta ocasión alcanzó a centrales eléctricas lo que dejó sin servicio a millones de personas en la capital Teherán y en el norte del país.

El ataque impactó en una torre de alta tensión en Alborz y en la subestación de Dushan Tappeh, claves para el abastecimiento de la zona.

El Ministerio de Energía de Irán confirmó que "se perdieron entre cinco y seis subestaciones de distribución" y que "hay trabajos en marcha para resolver el problema".

Operativo de emergencia para restablecer el servicio

Las autoridades iraníes desplegaron equipos técnicos de urgencia y activaron subestaciones alternativas. El viceministro de Energía, Mostafa Rajabi Mashhadi, aseveró que en las próximas horas se restablecerá el suministro en Karaj y Teherán.

La amenaza iraní ante una posible ofensiva terrestre de EE.UU.

Mientras Donald Trump había asegurado que Irán estaba "diezmada" y negociando un acuerdo, desde Teherán respondieron que "públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre".

El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia, teniente coronel Ebrahim Zolfagari, advirtió que una posible ocupación militar estadounidense traerá "una humillante detención y la desaparición de los agresores".

"Los soldados estadounidenses serán buen alimento para los tiburones del golfo Pérsico", expresó.