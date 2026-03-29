Sin aparecer en público, el líder supremo de Irán envió un nuevo mensaje: agradeció el apoyo de Irak

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, emitió un nuevo mensaje este domingo aunque sigue sin aparecer en público desde su nombramiento lo que incrementa las especulaciones en torno a su paradero y estado de salud.

En el texto que se conoció en las últimas horas y fue difundido por medios en Teherán, Jamenei expresó su gratitud al Gran Ayatolá Ali al-Sistani y al pueblo iraquí por su postura contra los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, según informó la agencia de noticias ISNA.

Ali al-Sistani es una figura destacada para millones de chiítas en Irak y a principios de marzo, hizo un llamado a "todos los musulmanes" para que denunciaran "una guerra injusta" contra Irán.

Continúa la incertidumbre sobre el estado de Motjaba Jamenei

Mojtaba Jamenei fue elegido como nuevo líder supremo de Irán como sucesor de su padre Ali Jamenei, asesinado el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

Sin embargo, aún no apareció en público tras su nombramiento y hasta el momento se limitó a emitir comunicados escritos. Su ausencia alimentó las especulaciones sobre su paradero e incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a cuestionar si sigue con vida.

Irán denunció que Estados Unidos prepara una ofensiva terrestre

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo que Estados Unidos está preparando una operación terrestre contra su país.

"Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre", denunció Baqer Qalibaf según un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no emitieron una respuesta formal ante la acusación.