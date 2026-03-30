El gobierno de Irán anunció oficialmente este lunes la muerte de Alireza Tangsiri, comandante de la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria Islámica. El alto mando falleció a causa de las graves heridas sufridas durante un ataque reciente, según informaron fuentes oficiales del propio cuerpo militar.



La confirmación llega varios días después de que Israel asegurara haberlo eliminado en una operación dirigida contra la cúpula naval iraní. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había comunicado el 26 de marzo que sus fuerzas lograron "neutralizar" al comandante, considerado por los servicios de inteligencia como una figura clave en la estrategia marítima de Teherán.

Desde la Guardia Revolucionaria indicaron en sus canales oficiales que el militar "sucumbió a heridas graves", poniendo fin a días de especulaciones sobre su estado de salud tras el ataque.

Para las autoridades israelíes, Tangsiri desempeñaba un rol central en la coordinación de operaciones destinadas a obstaculizar el tránsito marítimo en rutas comerciales sensibles de la región. Su liderazgo había reforzado la presencia naval iraní en el Golfo y aumentado la presión sobre los corredores energéticos internacionales.

Irán confirmó la muerte de Alireza Tangsiri, el jefe naval de la Guardia Revolucionaria.

¿ Quién era Alireza Tangsiri ?

Alireza Tangsiri fue uno de los comandantes más influyentes dentro de la estructura militar de la Guardia Revolucionaria Islámica. Veterano de la Guerra Irán-Irak (1980-1988), construyó su carrera dentro del aparato militar ideológico del país.

En 2018 asumió como jefe de la Marina del cuerpo tras haber ocupado durante ocho años el cargo de segundo comandante. Durante su gestión impulsó el fortalecimiento de las capacidades navales de la organización en el Golfo Pérsico y supervisó operaciones que incluyeron la captura de buques extranjeros acusados por Teherán de cometer infracciones en aguas de la región.

El comandante también fue objeto de sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Con frecuencia adoptaba un tono confrontativo hacia Washington y advertía que su país tenía los medios técnicos y militares para cerrar el estratégico estrecho de Ormuz en caso de una agresión externa, aunque aclaraba que una decisión de ese tipo dependería de los "dirigentes" de la República Islámica.