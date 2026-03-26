Israel abatió al comandante iraní señalado como responsable del cierre del estrecho de Ormuz

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que la administración de Benjamín Netanyahu abatió en un ataque "preciso y letal" al comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y supuesto responsable del cierre del estrecho de Ormuz, en el contexto de la guerra de Medio Oriente.



"El hombre directamente responsable del atentado terrorista que supone el bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue abatido", dijo Katz en alusión a Tangsiri en un comunicado, en el que añadió que otros "altos mandos" de la fuerza naval del país persa también murieron en la ofensiva.

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El estrecho de Ormuz es un paso marítimo clave debido a que, por esa zona, pasa la quinta parte del petróleo mundial.

El ministro de Defensa israelí manifestó en el parte informativo, que fue consignado por medios internacionales, que la eliminación de Tangsiri también es una "noticia importante" para sus socios estadounidenses, con quienes iniciaron la guerra al atacar el país persa el 28 de febrero último.

"Demuestra la ayuda de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para la apertura del estrecho de Ormuz y la histórica alianza entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro Benjamin Netanyahu", argumentó.

Esta nueva operación israelí se produjo pese a que Estados Unidos e Irán mantienen contactos a través de intermediarios con el fin de poner fin al conflicto bélico.