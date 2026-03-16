El ejército de Israel invadió el sur del Líbano para neutralizar objetivos de Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron este lunes una operación terrestre "limitada y selectiva" en el Líbano con el objetivo de neutralizar objetivos de Hezbollah.

Esta acción implica una escalada en el segundo frente de conflicto en la región, tras meses de intercambios de artillería y bombardeos aéreos en la zona fronteriza.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó el despliegue militar a través de un comunicado oficial. Según el funcionario, "las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una operación terrestre en el Líbano para eliminar amenazas y proteger a los residentes de Galilea y del norte del país".

Las Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron una operación terrestre "limitada y selectiva" en el Líbano con el objetivo de neutralizar objetivos de Hezbollah.

El objetivo de la incursión es neutralizar al grupo chiíta Hezbollah. Como parte de la estrategia militar, el mando israelí dispuso la evacuación de diversas áreas civiles en el sur del Líbano. Katz advirtió que "cientos de miles de residentes chiítas del sur de Líbano no podrán regresar a sus casas al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad" de las poblaciones israelíes ubicadas en la frontera norte.

Hasta el despliegue de infantería y blindados, las acciones de Israel se habían concentrado en ataques aéreos sobre puntos estratégicos, principalmente en la periferia sur de Beirut. Estas operaciones se ejecutaron en represalia por el lanzamiento de misiles desde el Líbano hacia territorio israelí, en una muestra de alineación de Hezbollah con los intereses de Irán en el conflicto.

En medio de ataques y operativos, se aceleró el deterioro de la situación humanitaria. De acuerdo con datos de la Unidad de Gestión de Riesgo en Desastres, la cifra de desplazados libaneses superó el millón de personas.

Considerando que la población total del país es de 5,3 millones, se estima que aproximadamente uno de cada cinco ciudadanos tuvo que abandonar su hogar debido a las hostilidades.

Tras el inicio de los ataques directos a Irán, Hezbollah intensificó el lanzamiento de proyectiles en apoyo a Teherán, lo que provocó una respuesta de la aviación israelí sobre los bastiones del grupo armado.

Durante el fin de semana pasado, las columnas militares israelíes cercaron la ciudad de Khiyam y avanzaron hacia el oeste, en dirección al río Litani.

Informes de seguridad citados por la agencia Reuters sugieren que estas maniobras buscan establecer un control territorial sobre amplias franjas del sur libanés para restringir los movimientos del grupo Hezbollah.

Este lunes, las tropas de infantería alcanzaron la aldea de Bint Jbeil, considerada un punto neurálgico para Hezbollah, situada a unos 4 kilómetros de la línea fronteriza.

Desde el inicio del conflicto regional, el saldo de víctimas fatales en territorio libanés asciende a más de 800 personas.