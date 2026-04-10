El FMI advierte que el conflicto en Medio Oriente amenaza con sumir en el hambre a 45 millones de personas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este jueves que el conflicto en Medio Oriente podría sumir a unas 45 millones de personas en una situación de inseguridad alimentaria aguda.

Durante su discurso de apertura previo a las reuniones de primavera, la directora del organismo, Kristalina Georgieva, señaló que el encarecimiento de la energía y las fallas en el abastecimiento de petróleo, gas natural y fertilizantes son los principales factores de riesgo.

Según la funcionaria, este escenario global amenaza con elevar el total de personas que padecen hambre en el mundo a más de 360 millones.

Demanda de ayuda financiera

Ante la gravedad de la crisis, el FMI prevé que los países miembros soliciten asistencia económica adicional por montos significativos.

Georgieva afirmó que la institución calcula una demanda de entre "20.000 y 50.000 millones de dólares", cifra que dependerá directamente de la estabilidad del cese al fuego en las zonas de conflicto.

A pesar de la magnitud del desafío, la titular del fondo intentó llevar tranquilidad sobre la solvencia del organismo para intervenir en la emergencia: "Contamos con los recursos necesarios para hacer frente a este choque", aseguró la funcionaria en su presentación oficial.

Un escenario de incertidumbre prolongada

El organismo multilateral de crédito prepara la actualización de su informe sobre la economía mundial, cuya publicación está prevista para el próximo martes.

No obstante, las proyecciones no son optimistas respecto a una recuperación inmediata de los niveles de estabilidad anteriores a la crisis. "Incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno claro y nítido", explicó la jefa del FMI al referirse a la situación previa al estallido de las hostilidades.

Debido a la volatilidad geopolítica, el informe incluirá diversos escenarios de análisis.

Estos contemplan desde una "normalización relativamente rápida" hasta una perspectiva más crítica en la que los precios del gas y el petróleo permanezcan elevados por un tiempo prolongado, consolidando las consecuencias económicas y sociales a nivel global.