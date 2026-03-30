El FMI instó a los gobiernos a aplicar medidas para contener la escalada de los precios de la energía

El FMI reconoció este lunes que las consecuencias de la guerra en Medio Oriente ya se perciben a escala planetaria, configurando un escenario de estanflación con precios al alza y desaceleración económica.

A través de un informe elaborado por un grupo de economistas del organismo, se instó a las naciones a adoptar políticas activas para amortiguar el impacto de los costos energéticos en sus territorios, en un contexto donde muchas economías apenas comenzaban su proceso de recuperación tras crisis previas.

Un nuevo shock para la estabilidad mundial

El análisis técnico presentado por el organismo subraya que la actual coyuntura bélica está "atenuando las perspectivas para muchas economías".

Según los expertos, la situación actual reaviva las presiones inflacionarias justo cuando diversos países lograban estabilizar sus índices de precios.

"El mundo enfrenta otro shock", sentenció el FMI en su documento, añadiendo que "todos los caminos conducen a precios más altos y menor crecimiento".

Si bien el impacto es global, el informe aclara que la vulnerabilidad es desigual, señalando que los países importadores de energía, los de menores ingresos y aquellos con escasas reservas son los que se encuentran en una posición de mayor exposición frente al cierre del Estrecho de Ormuz.

Amenaza sobre los alimentos y las finanzas

Uno de los puntos más críticos del informe radica en la interrupción del comercio de fertilizantes, dado que un tercio de la producción mundial transita por el Golfo Pérsico.

Esta situación podría derivar en menores cosechas a nivel internacional, presionando aún más el valor de los alimentos y generando problemas sociopolíticos en las regiones más frágiles de África y América Latina.

Respecto al transporte, el FMI destacó que la guerra obliga a redireccionar rutas comerciales, lo que encarece fletes y seguros.

En el plano financiero, el organismo observó que "los precios globales de las acciones han caído, los rendimientos de los bonos han subido y la volatilidad ha aumentado".

Ante este panorama de deuda récord en muchas naciones, el fondo confirmó que evalúa líneas de financiamiento específicas para asistir a las economías emergentes más afectadas por el conflicto.