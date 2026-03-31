El Gobierno argentino declararía a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

El Gobierno nacional avanzaría en las próximas horas con la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como "organización terrorista", disponiendo su inmediata incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Esta decisión técnica y política tendrá un impacto directo en los ámbitos judicial, diplomático y de seguridad, permitiendo el bloqueo de bienes y la profundización de investigaciones sobre posibles nexos locales de la estructura iraní en Argentina.

Impacto operativo y financiero

La inclusión de esta fuerza militar en el listado oficial del RePET habilita a los organismos de control a detectar y congelar activos, además de impedir cualquier tipo de operación dentro del sistema financiero argentino.

Según confirmaron fuentes oficiales, la medida busca fortalecer la cooperación internacional en materia de inteligencia y monitorear de cerca los movimientos vinculados a esta organización.

La resolución se enmarca en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente, donde se registran enfrentamientos directos entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, para la administración local, el fundamento principal reside en la historia judicial del país, marcada por los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA, cuyas investigaciones señalan la responsabilidad de altos funcionarios del régimen teocrático.

El nexo con la causa AMIA

La Guardia Revolucionaria, creada en 1979, funciona como una estructura paralela a las fuerzas armadas tradicionales y posee una fuerte influencia en la economía y la política estratégica de Irán.

Su brazo externo, la Fuerza Quds, es señalado como el articulador de milicias en el exterior, motivo por el cual Estados Unidos ya la había catalogado como grupo terrorista en 2019.

En el plano local, cobra especial relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de dicha fuerza y uno de los ciudadanos iraníes que permanece prófugo con pedido de captura internacional por la voladura de la mutual judía en Buenos Aires.

La justicia argentina sostiene que la planificación de los atentados se originó en las más altas esferas del poder iraní, situando a la Guardia Revolucionaria como un actor central en la ejecución operativa a través de su vínculo con Hezbolá.

Seguridad y política exterior

Desde el punto de vista de la seguridad nacional, esta medida permite a las fuerzas locales endurecer el monitoreo sobre circuitos financieros que pudieran ser utilizados para el financiamiento de actividades ilícitas.

La decisión no solo alinea a Argentina con los estándares de seguridad de sus aliados internacionales, sino que refuerza un reclamo histórico de justicia por las víctimas de los atentados cometidos en territorio nacional.

Con este movimiento, el Ejecutivo busca centralizar la gestión de alertas y prevenir cualquier proyección de la red de influencia regional iraní en el cono sur, en un momento donde la organización ha consolidado su papel como principal instrumento de respuesta bélica mediante el uso de misiles y drones en su región de origen.