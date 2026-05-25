¡Guau! Lanzan un collar con inteligencia artificial que traduce a perros y gatos

Una empresa tecnológica china revolucionó el mercado internacional al presentar un collar inteligente equipado con inteligencia artificial diseñado para interpretar las señales sonoras y corporales de las mascotas.

El dispositivo combina sensores avanzados con un micrófono integrado que se conecta de manera directa a una aplicación móvil, lo que permite decodificar las necesidades y estados emocionales de los animales domésticos.

Funcionamiento del sistema

El núcleo operativo del accesorio se basa en modelos de aprendizaje automático capaces de recopilar y procesar miles de datos vinculados a conductas de caninos y felinos.

El sistema analiza variables específicas como el tono, la frecuencia acústica y el contexto general para determinar si el animal experimenta hambre, cansancio, estrés o deseos de jugar.

Los desarrolladores del producto aseguran que el dispositivo alcanza un 95% de efectividad interpretativa.

Sin embargo, diversos especialistas en comportamiento animal han manifestado prudencia debido a la falta de estudios científicos externos que convaliden oficialmente dicho porcentaje de precisión.

Visiones contrapuestas sobre la tecnología

El lanzamiento se enmarca en la expansión de la industria denominada "pet tech", orientada a la asistencia y cuidado doméstico.

Pese al entusiasmo de los usuarios, los expertos recuerdan que la comunicación animal incluye factores ambientales y biológicos complejos.

Respecto a los alcances reales de esta innovación, los profesionales del sector advierten: "Estos sistemas pueden ser útiles para identificar estados generales como estrés, alegría o malestar, pero no para generar frases exactas equivalentes al lenguaje humano". De este modo, sugieren utilizar la plataforma como un soporte complementario de monitoreo sanitario y no como un interpretador de carácter literal.