Impactante rescate en Londres: una nena de 4 años quedó colgada de una ventana y fue atajada antes de caer al vacío

Una nena de 4 años mantuvo en vilo a decenas de personas en Londres, Reino Unido, luego de quedar colganda de la ventana de un edificio ubicado sobre Ilford High Road, una de las avenidad mas importantes y transitadas de la ciudad.

La menor permaneció suspendida durante varios minutos hasta que un vecino y un policía lograron rescatarla en una maniobra que evitó una tragedia mayor.

Una vecina le hablo con el objetivo de tranquilizarla y evitar que entrara en pánico.

El dramático episodio ocurrió durante la tarde del martes 9 de junio y fue presenciado por decenas de personas que circulaban por la zona. De hecho, la escena quedó registrada por diferentes testigos, cuyos videos comenzaron a difundirse rápidamente en las redes sociales,

En las imágenes puede verse a la pequeña aferrada con sus manos a una cornisa exterior ubicada en uno de los niveles superiores del inmueble.

En un primer momento, una mujer se asomó desde una ventana situada en un piso inferior e intentó acercarcarla a ella. Como no llegó, se encargó de contenerla psicológicamente.

Minutos después, un vecino y un efectivo policial reaccionaron a la urgencia y subieron al techo de un local comercial ubicado justo debajo del lugar donde se encontraba la niña.

Luego de varios minutos suspendida, la menor finalmente perdió el agarre y cayó. Sin embargo, gracias a la rápida intervención, logró ser contenida antes de que impactara contra una superficie más peligrosa.

La secuencia fue recibida con alivio por todas las personas que presenciaban el hecho. De acuerdo con los reportes de medios británicos, la niña no sufrió heridas de gravedad y salió ilesa pese al enorme riesgo que enfrentó.

La nena cayó tras varios minutos en el aires.

Tras los hechos, la Policía Metropolitana informó que recibió el llamado de emergencia cerca de las 15:20, cuando varias personas alertaron sobre la situación extremadamente peligrosa que estaba sucediendo en el edificio.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la menor todavía aferrada a la estructura exterior del edificio y comenzaron a coordinar el operativo de rescate.

Según reconstruyeron medios locales, la niña habría permanecido aproximadamente nueve minutos suspendida antes de ser salvada. Ese lapso, aunque breve en términos cronológicos, fue vivido como una eternidad.

El abrazo entre el policia y el vecino dio fin a la tenebrosa escena.

Las imágenes del rescate recorrieron rápidamente las redes sociales y fueron destacadas por numerosos usuarios, quienes resaltaron la valentía y la rápida reacción de las personas que participaron del operativo.

Gracias a su intervención, una situación que parecía destinada a terminar en tragedia tuvo un desenlace que muchos calificaron como milagroso.



