Irán afirmó que atacó un buque de Estados Unidos cerca de Omán

El ejército de Irán aseguró este sábado que atacó un buque logístico de Estados Unidos en las cercanías del puerto de Salalah, en Omán. Según indicaron desde el régimen iraní, la operación se realizó a una "distancia considerable" de la terminal portuaria.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no confirmaron el presunto ataque, lo que mantiene la incertidumbre sobre lo ocurrido en una de las zonas más sensibles para el comercio marítimo global.

Suspensión de operaciones en un puerto clave tras un ataque con dron

El vocero del Comando Militar Central iraní, Ebrahim Zolfaghari, afirmó que el objetivo fue un buque que "apoya al agresivo ejército estadounidense", en un nuevo episodio de la escalada en Medio Oriente.

En paralelo, la empresa naviera Maersk anunció la suspensión temporal de operaciones en el puerto de Salalah luego de un ataque con dron que dejó un trabajador herido y provocó daños en una grúa.

La compañía, a través de su filial APM Terminals, informó que el puerto fue evacuado de inmediato y estimó que permanecerá cerrado durante al menos 48 horas.

El incidente se suma a una serie de episodios recientes en la región del Golfo, en medio del conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel, y que ya impacta en rutas comerciales clave para el transporte de energía y mercancías a nivel global.