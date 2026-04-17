Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

Irán anunció este viernes la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para el comercio mundial de petróleo, mientras continúe la tregua acordada en el Líbano.

"De acuerdo con el alto el fuego en el Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán", informó el ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Uno de los primeros que valoró la medida fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!", escribió el mandatario estadounidense en la red Truth Social.

Noticia en desarrollo



