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Sábado, 21 de marzo de 2026

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TENSIÓN

Irán atacó con misiles Dimona, sede del principal complejo nuclear de Israel: al menos 40 heridos

Se reportaron personas que sufrieron lesiones por metralla, heridas al intentar resguardarse y cuadros de ansiedad.

Irán lanzó misiles en Dimona, ciudad donde se encuentra el principal centro nuclear del Estado judío.

Los servicios de emergencia que trabajaron en el lugar reportaron al menos 40 heridos, incluido un niño de 10 años, que está grave por heridas de metralla.

También hay herida una mujer en sus 30 en condición moderada con heridas por fragmentos de vidrio.

Por su parte, los 37 heridos restantes tenían lesiones leves, con distintos tipos de síntoma.

En la localidad de Dimona se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, principal instalación nuclear israelí.


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