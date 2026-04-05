Irán denuncia "terrorismo nuclear" ante la ONU mientras Estados Unidos confirma el ataque

El conflicto en Oriente Medio alcanzó este fin de semana un punto crítico de consecuencias impredecibles.

Tras una serie de incursiones aéreas sobre Teherán, el gobierno de Irán elevó una denuncia formal ante las Naciones Unidas calificando la ofensiva como un acto de "terrorismo nuclear", mientras que Donald Trump confirmó que la operación militar de gran escala logró descabezar a la jerarquía castrense de la República Islámica.

La denuncia diplomática y el riesgo radiológico

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, envió una carta urgente al Secretario General, António Guterres, exigiendo el cese inmediato de las hostilidades.

El foco de la preocupación radica en los ataques contra la central nuclear de Bushehr, lo que podría derivar en una crisis sanitaria y ambiental de alcance regional.

Bajo directivas del ministro Abbas Araghchi, el representante diplomático calificó las acciones de Estados Unidos e Israel como un "claro acto de terrorismo de Estado".

Según la presentación, estas maniobras constituyen "crímenes de guerra" al vulnerar la seguridad biológica mediante el sabotaje de reactores operativos.

Trump reivindica la eliminación de objetivos de alto valor

Casi en paralelo a la protesta en Nueva York, el presidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para celebrar el resultado de la ofensiva.

Acompañando su mensaje con imágenes de explosiones en el horizonte de Teherán, el mandatario dio por desarticulada la estructura de mando del régimen iraní.

"¡Muchos de los Líderes Militares de Irán, que los han dirigido de manera deficiente y poco sensata, han sido eliminados, junto con mucho más, con este ataque masivo en Teherán!", sentenció el jefe de la Casa Blanca.

Aunque no se detallaron las identidades de los generales alcanzados, la administración estadounidense ratificó su estrategia de "máxima presión" bélica.

Un escenario de incertidumbre global

La comunidad internacional observa con alarma la ruptura del "tabú" militar que supone atacar instalaciones nucleares.

Analistas como Richard Haass advierten que este movimiento podría generar respuestas asimétricas por parte de milicias aliadas a Irán en diversos puntos del globo.

Mientras la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) evalúa los pasos a seguir para inspeccionar los daños en Bushehr, la presión sobre António Guterres aumenta para evitar que la confrontación derive en una catástrofe humanitaria irreversible.

En Teherán, el temor a la contaminación invisible se suma a la devastación física dejada por las bombas.