Irán lanzó nuevos ataques contra bases estadounidenses en Medio Oriente y países aliados a Washington

En medio de la creciente tensión regional, Irán anunció una nueva serie de ofensivas con misiles y drones dirigidas contra objetivos militares y estratégicos vinculados a Estados Unidos y a países aliados en Medio Oriente. Las autoridades del gobierno islamista también advirtieron que podrían ampliar los ataques a centros económicos e instituciones financieras relacionadas con Washington y con Israel.



La ofensiva fue confirmada por la Guardia Revolucionaria Islámica, que informó el inicio de la 37ª oleada de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados. Según reportes preliminares citados por medios internacionales, algunos proyectiles habrían alcanzado zonas cercanas a Tel Aviv, mientras que sistemas de defensa aérea en Arabia Saudita intentaban interceptar parte de los ataques entrantes.

En paralelo, el cuerpo militar iraní aseguró que también golpeó instalaciones estadounidenses en otros puntos estratégicos de la región. En particular, indicó que disparó "una gran cantidad" de misiles balísticos contra la base de la Quinta Flota de la Marina estadounidense ubicada en Bahréin, además de atacar posiciones en el Kurdistán iraquí, dentro de Irak. El comunicado fue difundido por la agencia iraní Tasnim.

Amenaza a centros económicos y bancos

Las autoridades iraníes también advirtieron que el conflicto podría extenderse al ámbito financiero. El cuartel general operativo de las Fuerzas Armadas, Khatam al-Anbiya Central Headquarters, emitió un mensaje transmitido por la televisión estatal en el que sostuvo: "El enemigo nos dio rienda suelta para que ataquemos centros económicos y bancos pertenecientes a Estados Unidos y al régimen sionista".

Desde ese mismo mando militar se calificó un reciente ataque como "ilegítimo y no convencional" y se anticipó que tendrá una "respuesta recíproca y dolorosa", según consignó la agencia oficial Islamic Republic News Agency. Además, las autoridades recomendaron a la población de la región mantenerse al menos a un kilómetro de distancia de bancos vinculados con Estados Unidos o Israel.

Drones contra Dubái

La escalada también alcanzó a los Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con el gobierno iraní, dos drones impactaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái, en la ciudad de Dubái, dejando cuatro personas heridas.

Tras el ataque, el presidente iraní Masoud Pezeshkian sostuvo que el país continuará respondiendo a las agresiones. "Solo atacaremos las bases que agredan nuestro territorio", afirmó el mandatario.

Riesgo para centros financieros de la región

El mando militar conjunto de Irán también adelantó que podría iniciar operaciones contra bancos e instituciones financieras de países alineados con Washington. Una medida de ese tipo pondría bajo riesgo a importantes centros financieros regionales como Dubái, así como a Arabia Saudita y Bahréin.

La advertencia llegó luego de un ataque ocurrido durante la madrugada contra un banco en un país asiático, donde murieron varios empleados que, según las autoridades, se encontraban trabajando de forma excepcional para preparar el pago de salarios.

La nueva ofensiva refleja la profundización del conflicto en Medio Oriente y aumenta la preocupación internacional por una posible expansión de los enfrentamientos más allá del plano militar, hacia infraestructuras económicas clave de la región.