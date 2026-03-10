Estados Unidos destruyó 16 embarcaciones iraníes para evitar el minado del Estrecho de Ormuz

El gobierno de Estados Unidos informó en las últimas horas que sus fuerzas militares destruyeron 16 embarcaciones iraníes que, según reportes de inteligencia, estaban destinadas a colocar minas navales en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz.

La información fue difundida a través del último reporte del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), publicado en su cuenta de la red social X. El comunicado fue acompañado por un video en el que se observan explosiones y ataques contra pequeñas embarcaciones durante operaciones nocturnas.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y constituye uno de los puntos más sensibles del sistema energético mundial. Se estima que cerca de una quinta parte del petróleo que se consume a nivel global transita diariamente por esta estrecha vía marítima, utilizada por los principales productores de crudo de la región para exportar sus recursos hacia los mercados internacionales.

En medio de la escalada de tensiones, el tráfico marítimo comercial en la zona se redujo drásticamente, con una caída estimada de hasta el 85%. Como consecuencia, decenas de petroleros permanecen varados en el Golfo Pérsico.

Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump había mencionado la destrucción de diez embarcaciones minadoras "inactivas" y advirtió que podrían producirse más ataques. Posteriormente, el número fue actualizado a 16 según fuentes oficiales de Washington.

"Me complace informar de que, en las últimas horas, hemos atacado y destruido por completo diez buques o embarcaciones minadoras inactivos. ¡Y seguirán otros!", escribió Trump en la red social Truth Social.

De acuerdo con la Casa Blanca, el objetivo de la operación fue prevenir o neutralizar cualquier intento de Irán de minar el estrecho, luego de que reportes de inteligencia indicaran que el país había comenzado a desplegar minas o embarcaciones preparadas para hacerlo, en respuesta a los ataques previos de Estados Unidos y Israel.

Trump advirtió además que, si Irán coloca minas y no las retira de inmediato, las consecuencias militares podrían alcanzar "un nivel nunca visto antes". Entre las opciones evaluadas por Washington figura el despliegue de escoltas de la Armada estadounidense para proteger a los buques petroleros que atraviesen la zona.

"Si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, será un paso gigantesco en la dirección correcta", agregó el mandatario.

En ese marco, el Pentágono y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguraron que las fuerzas estadounidenses continúan con operaciones destinadas a localizar y destruir embarcaciones minadoras y depósitos de minas en la región.