Israel asegura que ocupará parte del Líbano tras la guerra: impedirá que vuelvan cientos de miles de desplazados

En un movimiento que redefine el mapa del conflicto, el Gobierno de Israel anunció que mantendrá una presencia militar permanente en territorio libanés. Tras una evaluación con los altos mandos del Ejército, el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó que se aplicará una "disuasión absoluta", lo que incluye la demolición sistemática de viviendas en las aldeas cercanas a la frontera para evitar el retorno de sus habitantes.

La zona de control se extenderá hasta el río Litani, el más largo del Líbano, superando ampliamente la Línea Azul marcada por las Naciones Unidas en el año 2000. Esta decisión deja en el limbo a más de 600.000 residentes desplazados que no podrán volver a sus hogares por tiempo indeterminado.

"Cambiar la situación de una vez por todas"

Katz fue tajante al comparar la estrategia en el Líbano con lo ocurrido en otros frentes de batalla: "Al igual que en Siria y Gaza, así también en el Líbano", declaró. El objetivo central de la ofensiva es eliminar la capacidad de amenaza de Hizbulá y desarticular la influencia de Irán en la región.

El conflicto en esta zona se recrudeció el pasado 2 de marzo, cuando se rompieron los acuerdos de alto al fuego tras una serie de ataques transfronterizos. Desde entonces, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (Unifil) observa cómo la franja de seguridad se expande bajo control israelí.

Ataques directos a Teherán

En paralelo a la ocupación terrestre, la aviación israelí mantiene su ofensiva sobre el corazón de Irán. En las últimas horas, se confirmaron ataques nocturnos contra instalaciones de producción de armas en Teherán, basados en información de inteligencia. Este martes se cumplieron 31 días consecutivos de bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, marcando la etapa más crítica del conflicto bélico.