Israel aseguró que mató al nuevo jefe del brazo armado de Hamás en la Franja de Gaza

Las autoridades israelíes informaron este miércoles que Mohamed Odeh, quien había asumido recientemente la conducción del ala militar de Hamás en la Franja de Gaza, murió durante un ataque aéreo.

La noticia fue confirmada por el ministro de Defensa, Israel Katz, a través de un mensaje publicado en la red social X. El funcionario destacó el operativo y reafirmó la política oficial de perseguir a todos los responsables de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023.

"El comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamas en Gaza fue eliminado ayer y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno", expresó Katz en su publicación.

El mensaje de Israel Katz sobre la muerte de Mohamed Odeh.

La muerte de Odeh ocurrió apenas una semana después de haber sido designado al frente de la estructura militar de Hamás. Había reemplazado a Ezedine al Hadad, fallecido el 15 de mayo en otro operativo israelí.

Según un comunicado difundido conjuntamente por el ministro de Defensa y el primer ministro Benjamin Netanyahu, Odeh ocupaba anteriormente funciones vinculadas al área de inteligencia del movimiento palestino cuando se produjo la ofensiva contra territorio israelí el año pasado.

El gobierno israelí sostuvo además que el dirigente abatido estuvo involucrado en la planificación de diversas acciones armadas que derivaron en muertos, heridos y secuestros de civiles israelíes y miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Hasta el momento, Hamás no difundió comunicados oficiales ni confirmó públicamente la muerte de Odeh.

La eliminación del jefe militar se suma a una serie de operaciones llevadas adelante por Israel desde el inicio de la guerra en 2023, orientadas a desmantelar la cúpula del movimiento islamista palestino. Entre las figuras de Hamás que murieron en distintos ataques figuran Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, Mohamed Sinwar y Mohammed Deif, uno de los máximos referentes históricos de las Brigadas Ezedine Al Qassam.

El conflicto se desencadenó tras el ataque realizado por Hamás en octubre de 2023 sobre territorio israelí, que, de acuerdo con cifras oficiales de Israel, dejó 1.221 muertos. En paralelo, las operaciones militares israelíes en Gaza provocaron al menos 72.803 fallecimientos, según datos informados por el Ministerio de Salud gazatí.