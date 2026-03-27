Israel bombardeó la principal instalación de producción de misiles y minas navales de Irán

La aviación israelí bombardeó este viernes instalaciones donde se lleva a cabo la producción de misiles balísticos en las ciudades iraníes de Teherán y Yazd, al igual que plataformas de lanzamiento situadas en el oeste del país asiático, en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Así lo informó en un comunicado el Ejército de la administración de Benjamín Netanyahu, en el que se argumentó que los ataques fueron concretados para "reducir el alcance de los ataques dirigidos contra civiles israelíes", consignaron medios internacionales.

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Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) brindaron detalles del ataque en su cuenta de la red social X.

Detalles sobre los ataques

Las FDI, en el posteo, precisaron que fue alcanzada "la instalación principal del régimen iraní para la producción de misiles y minas navales en Yazd".

Añadieron que "el sitio era utilizado para la planificación, el desarrollo, el ensamblaje y el almacenamiento de misiles avanzados, destinados a ser lanzados desde plataformas de crucero, submarinos y helicópteros contra objetivos marítimos tanto móviles como estacionarios".

Captura de la red social X.

En tanto, en el comunicado se consignó que "las Fuerzas de Defensa de Israel continúan operando sin descanso contra el sistema de misiles balísticos del régimen, con el objetivo de reducir el alcance de los ataques dirigidos contra civiles israelíes".

Asimismo, se detalló que, "en el oeste de Irán, la Fuerza Aérea israelí, actuando bajo inteligencia militar, atacó varios objetivos relacionados con la potencia de fuego del régimen terrorista", como "lanzaderas" y "lugares de almacenamiento de misiles".

Los nuevos ataques se produjeron mientras Estados Unidos e Irán, presuntamente, siguen con las negociaciones en procura de que cese de la guerra, con la mediación de Pakistán.

Pese a esas tratativas, Israel bombardeó en los últimos días Irán, aunque centró sus ataques en objetivos militares.