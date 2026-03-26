Irán y Hezbollah atacaron a Israel con misiles y proyectiles: hay al menos 18 muertos

Israel contabiliza al menos 18 muertos tras una nueva jornada de ataques coordinados: Hezbollah lanzó más de 100 proyectiles desde la medianoche y Irán disparó al menos diez oleadas de misiles contra Tel Aviv, Jerusalén y Haifa.

Una de las víctimas es Uri Peretz, 43 años, muerto en Nahariya cuando un misil impactó vehículos estacionados. Es el segundo fallecido desde que se recrudeció la escalada el 2 de marzo. El servicio de emergencias Magen David Adom reportó además un herido grave y 22 heridos leves en todo el país.

Uri Peretz era residente de Nahariya.

Las autoridades israelíes calcularon que Irán lanzó más de 400 misiles desde el inicio del conflicto, con un 92% de interceptaciones exitosas por parte de sus sistemas de defensa. Los proyectiles de esta jornada causaron daños materiales en varias zonas del centro y norte del país.

Trump presiona: "No hay marcha atrás"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió este jueves que el margen de maniobra para negociar con Irán "se agota rápidamente" y reclamó que los negociadores iraníes avancen "con mayor seriedad". "En este caso, 'NO HAY MARCHA ATRÁS'", publicó en Truth Social.

La dura advertencia de Donald Trump.

Al mismo tiempo, el mandatario confirmó que suspende "por ahora" los ataques contra los sistemas energéticos iraníes, mientras continúan las negociaciones en torno al estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial.

La escalada actual se desencadenó a principios de marzo, tras operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.