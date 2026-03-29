La NASA regresa a la Luna: cómo seguir en vivo el lanzamiento de la misión tripulada Artemis II

La NASA se encuentra en la cuenta regresiva para el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo.

El despegue está programado para el 1 de abril a las 19:24 horas de Argentina desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Este vuelo de prueba, que durará aproximadamente 10 días, tiene como objetivo principal evaluar los sistemas de soporte vital de la nave Orion con tripulación a bordo antes de futuras misiones de descenso en la superficie lunar.

Una tripulación internacional para un nuevo siglo

La misión estará integrada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.

Los miembros de la tripulación de Artemis II -el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen y los astronautas de la NASA, Victor Glover, Reid Wiseman y Christina Koch.

El grupo viajará impulsado por el cohete Space Launch System (SLS), el más potente construido por la agencia hasta la fecha.

Este evento marca el fin de una brecha de más de 50 años desde que la misión Apolo 17 abandonó la superficie lunar en diciembre de 1972.

"Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA en el marco del programa Artemis", destacaron desde el organismo, subrayando que el viaje servirá para "sentar las bases para futuras misiones tripuladas".

Horarios y dónde ver el despegue

La ventana de lanzamiento se abrirá el miércoles 1 de abril a las 18:24 horas (EDT). En la región, los horarios confirmados para seguir el evento son:

Argentina , Chile y Uruguay : 19:24 horas.

Bolivia , Paraguay , Puerto Rico y República Dominicana : 18:24 horas.

Colombia , Ecuador , México , Panamá y Perú : 17:24 horas.

España: 00:24 horas (del 2 de abril).

La cobertura oficial se transmitirá de forma global a través de la web oficial de la NASA y su canal de YouTube. La agencia informó que las transmisiones especiales comenzarán con antelación y se mantendrán activas durante las 24 horas del día mientras dure la misión.

Objetivos de la navegación lunar

A diferencia de las misiones Apolo, que buscaban el alunizaje inmediato, Artemis II realizará un sobrevuelo para probar la seguridad de la cápsula.

Según el cronograma oficial, existen "oportunidades de lanzamiento adicionales hasta el lunes 6 de abril" en caso de que las condiciones meteorológicas impidan la salida el primer día.

La misión pondrá a prueba si la tecnología actual es capaz de sostener la vida humana en el espacio profundo de manera prolongada.

Como indicaron los voceros de la agencia, el éxito de este vuelo es crucial para el paso siguiente: el regreso físico de botas humanas al suelo del satélite natural de la Tierra.