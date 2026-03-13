¡Volvemos a la Luna! La NASA tiene todo listo para una nueva misión: cuando será el lanzamiento

Después de 54 años, la NASA anunció el regreso a la Luna con la misión "Artemis II" que partirá desde el centro Kennedy en el cabo Cañaveral de la Florida. El cohete llevará a bordo a cuatro astronautas.

En más de cinco décadas desde el último viaje a la Luna de la NASA, la tecnología cambió drásticamente. De los tres que cabían en el Apolo, el próximo 1° de abril partirán cuatro: tres hombres y la que se convertirá en la primera mujer en viajar a la Luna.

La NASA busca volver a posicionar a los Estados Unidos a la vanguardia de la exploración del espacio. En la Luna, "Artemis II" apuntará a estudiar regiones del satélite que nunca fueron visitadas, especialmente el polo sur, donde todo indica que hay agua congelada.

La NASA anunció que regresará a la Luna con una misión con cuatro astronautas.

Los científicos del mundo se entusiasman también con que la Luna se convierta en una plataforma para preparar misiones más lejanas, como los viajes tripulados a Marte que desvelan al magnate Elon Musk.

Todo sobre Artemis II: la misión tripulada a la Luna de NASA

Estados Unidos no quiere perder más tiempo. China viene de anunciar que con su misión Chang'e-5 en 2020 encontró agua en la Luna. Se trata de la identificación de moléculas de agua y minerales hidratados en muestras de suelo lunar traídas por la misión Chang'e-5 en 2020, consolidando el hallazgo que sugiere una gran reserva de agua atrapada en cristales de impacto en el suelo lunar, clave para futuras bases espaciales.

Es así que en abril enviará a los cuatro astronautas seleccionados para esta misión histórica: Reid Wiseman (comandante, Estados Unidos), Victor Glover (piloto, Estados Unidos), Christina Koch (especialista de misión, Estados Unidos) y Jeremy Hansen (especialista de misión, Canadá).

Los cuatro astronautas de la NASA.

El último astronauta en la NASA en la Luna fue Eugene Cernan, integrante de la Apolo 17 en 1972. "Al dejar la Luna en Taurus-Littrow, nos vamos como vinimos y, si Dios quiere, volveremos con paz y esperanza para toda la humanidad", imaginó.

Desde la NASA destacaron también otros integrantes destacados de la misión 2026 a la Luna: Reid Wiseman es el comandante; Victor Glover es el piloto; Christina Koch el especialista de misión; Jeremy Hansen, también especialista de misión pero de la Agencia Espacial Canadiense.

Entre los astronautas, Glover será la primera persona afroamericana en viajar hacia la Luna. Y Koch será la primera mujer en realizar un viaje a la Luna. Por su parte, Hansen será el primer astronauta canadiense que viajará al entorno lunar.

Cuándo y cómo parte el cohete de la NASA a la Luna

Como contó Crónica, en los últimos años hubo retrasos por múltiples fallas en el cohete y sus propulsores que demoraron la misión "Artemis II".

Un detalle importante es que el Artemis no alunizará, sino que procederá como hizo Apolo X en 1969. Fue el previo a Apolo XI, cuando Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna y dijo: "un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad".

El lanzamiento de la misión Artemis II marcará un momento histórico para la exploración espacial. Pasó medio siglo desde que un ser humano caminó en la luna y podría repetirse pronto.

La misión forma parte del programa Artemis program, impulsado por la NASA junto con socios internacionales. Esta vez, la nave Orion realizará una trayectoria conocida como "free return" (regreso libre), que utiliza la gravedad lunar para rodear el satélite y regresar "impulsándose naturalmente" hacia la Tierra.