La OTAN y 22 países elaboran un plan para liberar el estrecho de Ormuz "tan pronto como sea posible"

El conflicto en Medio Oriente sigue sumando capítulos de mucha tensión a casi un mes del inicio del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Por estas horas, el foco está puesto en el estrecho de Ormuz, bloqueado por el país asiático. Desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aseguran que están trabajando en un plan para liberarlo.

Por esta ruta marítima pasa aproximadamente el 20% del petróleo a nivel global. Actualmente se encuentra bloqueada por Irán por lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, emitió un ultimátum para exigir la liberación del estrecho.

En este marco, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseveró que al menos 22 países entre los que se encuentran muchos de los que conforman esta alianza, están colaborando "para garantizar que el estrecho de Ormuz quede libre para la navegación".

Mark Rutte detalló que varios países buscan liberar el estrecho de Ormuz.

De esta medida también participan naciones como Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, en conjunto con Estados Unidos.

Esta etapa del plan consiste en un trabajo conjunto entre las autoridades de estos países "para evaluar qué, cuándo y cómo" se puede lograr la navegación normal por el estrecho.

El precio del petróleo tuvo un fuerte incremento por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Desde que comenzó el conflicto bélico en Medio Oriente a fines del mes de febrero y el posterior bloqueo de Ormuz, el precio del barril de petróleo se disparó en un casi 50%, por lo que rozó los 115 dólares en las últimas horas.

Otra de las reacciones que provocaron el aumento del crudo fueron los ataques a refinerías claves, por lo que se afectaron los principales centros de producción, refinación y exportación de hidrocarburos.