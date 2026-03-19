Alerta global: así se disparan los precios del petróleo y el gas natural por el conflicto en Medio Oriente

En un escenario de creciente tensión en Medio Oriente, el conflicto continúa impactando con fuerza en los mercados energéticos globales, impulsando subas significativas en los precios del petróleo y el gas natural, y encendiendo señales de alerta entre analistas e inversores.

El crudo se mantiene en niveles elevados, con el Brent crude oil como referencia internacional cerca de los USD 110 por barril. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), indicador clave en Estados Unidos, se aproxima a los USD 100.

Desde el inicio de la escalada bélica, el petróleo acumula un alza superior al 50%, superando de forma sostenida los USD 100 en las últimas semanas y llegando a rozar los USD 115.

Entre los factores que explican este incremento se destaca el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial. A esto se suman los ataques a refinerías clave, que afectan algunos de los principales centros de producción, refinación y exportación de hidrocarburos.





Impacto en el gas natural





El mercado del gas también refleja fuertes tensiones. En Europa, los precios para entregas inmediatas o de corto plazo registraron subas de hasta el 25%, mientras que en Estados Unidos el incremento fue más moderado, en torno al 10%.

Sin embargo, el impacto global es considerable debido a las interrupciones en el suministro de gas natural licuado (GNL) provenientes de Qatar e Irán.

La planta de gas de Ras Laffan, Qatar.

El gas resulta particularmente afectado por la paralización de instalaciones estratégicas, como la planta de Ras Laffan, en Qatar, y por las dificultades en las rutas de exportación, lo que reduce de manera significativa la oferta disponible para Europa y Asia.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a través de redes sociales: "No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si la planta de GNL de Qatar vuelve a ser atacada, no dudaré en hacerlo".

Reacción de los mercados





La volatilidad también se trasladó a los mercados financieros internacionales. En Wall Street, los principales índices operaron en baja: el Dow Jones Industrial Average retrocedió entre 0,4% y 0,7%; el S&P 500 cayó entre 0,3% y 0,9%; y el Nasdaq Composite perdió alrededor de 1,1%. En Asia, el índice Nikkei 225 registró descensos de hasta 3,4%.

De acuerdo con la lectura del mercado, el encarecimiento de los combustibles responde a temores de una interrupción prolongada en el suministro, agravada por daños en refinerías que podrían demandar meses de reparación. Este escenario añade presión inflacionaria y complejiza las perspectivas macroeconómicas a nivel global.