León XIV nombra a otra mujer en el Vaticano

El papa León XIV oficializó el nombramiento de la religiosa Alessandra Smerilli como prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, convirtiéndola en la tercera mujer en liderar un ministerio vaticano.

En paralelo, el Sumo Pontífice activó una estrategia diplomática urgente para evitar un nuevo acto cismático por parte de la comunidad de los lefebvrianos.

Un llamamiento desesperado en la fiesta de San Pedro y San Pablo

A través de una carta enviada al superior de la Fraternidad San Pío X, don Davide Pagliarani, el líder de la Iglesia católica intentó frenar la ordenación ilegal de cuatro nuevos obispos en Écône, Suiza.

El documento oficial, difundido por el portal Vatican News, califica la iniciativa tradicionalista como un "pecado de extrema gravedad" que rompería la comunión romana.

El Papa apeló al bienestar espiritual de los fieles vinculados a la organización eclesiástica.

La advertencia central de la misiva radica en que avanzar con las consagraciones sin mandato pontificio invalidaría sacramentos esenciales como la confesión y el matrimonio dentro de dicha comunidad.

Apertura al diálogo y reformas en la estructura del Vaticano

A pesar de la inminente tensión en Europa, el texto redactado por el Sumo Pontífice asegura que las autoridades eclesiásticas están dispuestas a iniciar un proceso de entendimiento.

No obstante, remarcó que la desobediencia explícita constituiría un quiebre formal con la autoridad del Sucesor de Pedro.

Por otra parte, la designación de Smerilli consolida la apertura de la gestión de León XIV hacia el liderazgo femenino en los organismos de la Santa Sede.

Este nombramiento histórico se da en un contexto de reorganización institucional y misiones diplomáticas complejas para la secretaría vaticana.