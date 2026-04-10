Los países bálticos refuerzan su perfil de "aliados modelo" ante un posible repliegue de Estados Unidos

Los países bálticos han adoptado una estrategia de alineamiento total con Estados Unidos para garantizar su propia seguridad frente a la amenaza de Rusia.

A diferencia de otros aliados de la OTAN que se mantuvieron al margen durante las últimas seis semanas de la guerra contra Irán, Estonia, Letonia y Lituania calificaron de "comprensible" la operación militar.

El dato central de la región es que, durante 2025, Polonia lideró el gasto en defensa con el 4,5% del PIB, seguida por Lituania con el 4%, Letonia con el 3,7% y Estonia con el 3,4%, cifras que superan el 3,2% invertido por Estados Unidos.

Compromiso militar y diplomático

El apoyo báltico no se ha limitado a lo retórico. Tras el asesinato del líder supremo Ali Jamenei, Estonia anunció que evalúa desplegar buques de desminado en el estrecho de Ormuz, mientras que Lituania se mostró dispuesta a enviar tropas si Washington lo solicita.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda, justificó esta postura al afirmar que "no podemos decir que la presencia de tropas estadounidenses en territorio lituano es algo natural, pero cuando se nos pide contribuir a misiones internacionales, contestar que no es asunto nuestro".

Esta actitud ha llevado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a describirlos como "aliados modelo".

Según el investigador Sergejs Potapkins, la política busca "tratar de no irritar a Donald Trump y, en general, no entrar en su campo de atención" para preservar la relación de seguridad vigente.

Fortalecimiento ante la amenaza rusa

La tensión con el Kremlin ha escalado tras las advertencias de la vocera de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, quien amenazó con "graves consecuencias" por el supuesto uso del espacio aéreo báltico por parte de drones.

Ante este panorama, la prioridad regional es reforzar la presencia de la OTAN con contingentes de otros socios europeos.

Actualmente, Lituania alberga a la 45.ª Brigada Blindada de Alemania, que espera alcanzar los 5.000 efectivos para 2027.

En Letonia opera una brigada multinacional liderada por Canadá, mientras que el Reino Unido encabeza un grupo de combate en Estonia. "Aumentar el contingente es ahora la máxima prioridad tanto para los diplomáticos como para los militares. Este es uno de esos casos en los que más, es mejor", concluyó Potapkins.