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Jueves, 25 de junio de 2026

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ECONOMÍA

Luz verde del FMI: el organismo considera que la Argentina está lista para volver al crédito internacional

Tras la fuerte caída del riesgo país y el blindaje de organismos multilaterales, el organismo respaldó las reformas económicas y garantizó que no hay preocupación por los vencimientos a corto plazo.

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El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció formalmente que la Argentina ha mejorado significativamente sus condiciones financieras, y abrió la puerta para un eventual regreso a los mercados de crédito internacionales. 

El organismo destacó que la marcada reducción del riesgo país y el respaldo financiero obtenido de otros organismos multilaterales, como el BID y el Banco Mundial, fortalecen la posición del país para afrontar los próximos vencimientos de deuda. 

Julie Kozack, portavoz del FMI, atribuyó esta evolución favorable a la consolidación del plan macroeconómico.
Julie Kozack, portavoz del FMI, atribuyó esta evolución favorable a la consolidación del plan macroeconómico.

A pesar de este diagnóstico favorable, el FMI enfatizó que la decisión final y el momento exacto (timing) para emitir nuevos bonos globales dependen exclusivamente de la estrategia del Gobierno argentino

La flexibilización de las restricciones cambiarias y la consolidación del superávit fiscal siguen siendo las variables clave que los inversores internacionales monitorean para determinar la sostenibilidad de este proceso.

La portavoz del FMI brindó una conferencia de prensa

La portavoz del organismo,Julie Kozack, puntualizó durante una conferencia de prensa en Washington que el riesgo país se redujo significativamente hasta ubicarse por debajo de los 450 puntos básicos. Esta marcado descenso de los márgenes soberanos refleja un cambio drástico en la percepción de los inversores, el cual fue convalidado recientemente por las mejoras en las calificaciones crediticias dispuestas por agencias internacionales como S&P y Fitch.

El Fondo atribuyó esta evolución favorable a la consolidación del plan macroeconómico y los continuos esfuerzos del equipo económico para robustecer las reservas internacionales y preservar la credibilidad de sus políticas fiscales. Según la entidad, la sostenida acumulación de divisas en el Banco Central funciona como un pilar fundamental para garantizar que, a lo largo del tiempo, el país logre un acceso duradero y sustentable tanto al financiamiento doméstico como al externo.

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