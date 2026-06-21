Murió Ramiro Valdés, uno de los máximos símbolos de la dictadura cubana

La dictadura cubana confirmó este domingo la muerte de Ramiro Valdés Menéndez, uno de los miembros más temidos e influyentes del régimen castrista desde 1959.

El anuncio oficial fue realizado por el dictador Miguel Díaz-Canel, quien despidió al exministro del Interior destacando su lealtad histórica hacia los hermanos Fidel Castro y Raúl Castro.

El arquitecto del aparato de inteligencia y control social

Valdés formó parte de la vieja guardia revolucionaria que participó en el asalto al Cuartel Moncada en 1953 y desembarcó en el yate Granma.

Tras el triunfo de la insurgencia, se convirtió en el principal arquitecto del sistema de vigilancia interna del país caribeño.

Bajo su gestión directa se fundó la Dirección General de Inteligencia (DGI), conocida popularmente como G2.

Para las organizaciones de derechos humanos y la oposición disidente, su figura encarnó durante más de seis décadas la persecución política, la censura y la represión sistemática en el territorio isleño.

Ramiro Valdés y su rol clave en la Venezuela chavista

Durante las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el jefe militar funcionó como el principal enlace estratégico entre La Habana y Caracas.

Su desembarco en Venezuela se formalizó en 2010, bajo el argumento oficial de asesorar al gobierno local ante una severa crisis del sistema eléctrico.

Sin embargo, diversos analistas internacionales denunciaron que el verdadero objetivo de sus misiones fue exportar los métodos de control social cubanos.

Su nombre quedó directamente ligado a la reestructuración de los servicios de contrainteligencia venezolanos y al espionaje de los sectores opositores.