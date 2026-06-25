Maduro llamó "a la unión nacional" para "levantar y reconstruir" Venezuela tras los terremotos

El ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro, quien permanece detenido en una cárcel de Estados Unidos tras haber sido capturado el pasado 3 de enero, exhortó este jueves al pueblo del país caribeño, afectado por dos terremotos, a tener "máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción".

"Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra patria, (mi esposa) Cilia (Flores) y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo. Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción", sostuvo el ex jefe de Estado en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

El ex primer mandatario recomendó que "nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos".

Además, aconsejó facilitar "el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (Policía Nacional Bolivariana), FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), Protección Civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios".

El ex Presidente recordó que "Venezuela ha enfrentado grandes pruebas", por lo que consideró que "de ésta también" los ciudadanos del país caribeño van "a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad".

Maduro, "en esta hora difícil", llamó por último "a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto: ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir".

Y cerró: "Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!".

La trágica consecuencia de los terremotos





La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves por la mañana que ya son 164 los muertos y 971 los heridos producto de los dos terremotos que azotaron el país caribeño este miércoles.

La nueva cifra llegó luego de un primer balance de las autoridades que reportaba 32 muertos y más de 700 heridos.

Los temblores, 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, dejaron decenas de edificios destruidos y ciudades sin luz eléctrica.