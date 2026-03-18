Conmoción en Perú: colapsó un puente y un ataúd cayó al río durante un cortejo fúnebre

Momentos de tensión se vivieron en Cajamarca, Perú, cuando un puente por donde pasaba un cortejo fúnebre se derrumbó y todos los que lo atravesaban cayeron al agua, incluido el cajón que llevaba al difunto.

Según se pudo observar en un video que se viralizó rápidamente por las redes sociales, el paso -hecho de madera y cañas- estaba frágil por las intensas lluvias registradas en esa zona del país. Aunque el hecho despertó preocupación, afortunadamente no se registraron heridos.

Tras el incidente, testigos confirmaron que el puente presentaba un estado de deterioro, agravado por la humedad y la acción continua del agua acumulada.

De acuerdo con el relato de los presentes, la infraestructura, de tipo provisional y fabricada con materiales precarios, no estaba diseñada para soportar el tránsito de varias personas simultáneamente, menos en condiciones meteorológicas adversas.

La región de Cajamarca permanece bajo alerta naranja (nivel alto de riesgo), lo que implica peligro absoluto. Se recomienda a los ciudadanos que sigan las medidas de precaución informadas por el Gobierno, en conjunto con la Cruz Roja.