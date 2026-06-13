Quién era "Niño Guerrero", el líder del Tren de Aragua abatido por Estados Unidos

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como "Niño Guerrero" y líder del Tren de Aragua, la banda criminal venezolana que se extendió por toda América Latina y los Estados Unidos, fue abatido ayer a los 42 años durante una operación militar ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos, en plena colaboración con las fuerzas locales.

Su nombre figuraba en las listas de los delincuentes más buscados del planeta. Tras años prófugo, su historia delictiva concluyó de manera abrupta en la localidad minera de Las Claritas, al sur de Venezuela.

Quién era "Niño Guerrero"

Nacido en Maracay en diciembre de 1983, Guerrero Flores dio sus primeros pasos en el hampa en el año 2000, involucrándose inicialmente en el tráfico de drogas y robos a escala menor. Su perfil criminal se tornó marcadamente violento en 2005 cuando atacó una comisión policial y asesinó a un oficial, un hecho que cimentó su reputación dentro del submundo delictivo local.

Tras ser capturado definitivamente en 2013, fue enviado al Centro Penitenciario de Aragua, más conocido como la cárcel de Tocorón, lugar que se transformaría en el epicentro definitivo para la consolidación de su imperio transnacional.

Bajo el amparo de la controvertida figura venezolana de los "pranes" -líderes carcelarios que ejercen el control absoluto de los penales-, "Niño Guerrero" transformó Tocorón en una fortaleza inexpugnable y un centro vacacional bizarro. Los informes especializados de la plataforma InSight Crime detallaron que el capo vivía rodeado de lujos extravagantes que incluían una piscina, una discoteca privada, restaurantes, un casino y hasta un zoológico propio. Esta asombrosa libertad interna le permitió no solo administrar el penal, sino reclutar a miles de internos para dar origen formal al Tren de Aragua.

La organización expandió sus redes criminales exponencialmente aprovechando los flujos migratorios del continente, lo que permitió a Guerrero dirigir operaciones externas desde su celda a través de celulares y sistemas avanzados de comunicación.

En septiembre de 2023, el gobierno venezolano desplegó una intervención militar masiva en Tocorón con la intención de capturarlo, pero "Niño Guerrero" logró fugarse de manera misteriosa a través de túneles subterráneos antes del ingreso de las tropas.

A partir de ese escape, el Departamento de Estado de los EE.UU. fijó una recompensa internacional de 5 millones de dólares por datos que guiaran a su arresto. El criminal se refugió durante años en la clandestinidad para manejar los fragmentos de su estructura delictiva desde las sombras de zonas mineras aisladas en el estado Bolívar.

La caída final del histórico líder representa un punto de inflexión crítico para la seguridad regional, celebrada de inmediato por administraciones de diversos países sudamericanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, validó los reportes del operativo cinético rápido que terminó con la vida de Guerrero Flores, al decir que los delincuentes "ya no gozarán de refugios seguros en la región".