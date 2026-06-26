Sigue en baja el precio del petróleo en el mundo: qué pasará en Argentina

Mientras se espera que el conflicto en Medio Oriente llegue a su finalización con la ratificación del acuerdo de paz, el precio del petróleo sigue en baja. Este viernes tocó su menor nivel desde hace cuatro meses, con lo cual aparecen los interrogantes sobre qué puede ocurrir en Argentina.

Este viernes, el barril de crudo cayó 3,5% y se ubica en US$72,79, mientras el WTI (West Texas Intermediate), de referencia en Estados Unidos, retrocede 3,2% hasta la zona de los US$69.

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En marzo, el petróleo llegó a operar en niveles récord para las últimas cuatro décadas, al acercarse a los US$120, cuando el 27 de febrero, un día antes del inicio de la guerra, el barril cotizaba a US$72,48.

Sin embargo, el retroceso actual en los valores del crudo se explica por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán que puso fin al conflicto bélico y permitió la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave por donde transita un cuarto del suministro mundial de petróleo y gas.

¿Incidirá en Argentina?

Debido al aumento del precio internacional del petróleo en su momento y su impacto sobre la inflación, YPF implementó a principios de abril un sistema de "buffer de precios", una herramienta diseñada para desacoplar parcialmente el valor local de los combustibles de los movimientos internacionales del Brent.

El mecanismo vencía el 14 de mayo pero fue prorrogado por otros 45 días y a mediados de ese mes, la petrolera aplicó un aumento de 1% en los surtidores. Mantendrá esos precios hasta este domingo 28 de junio.

Qué pasará con el precio del petróleo en nuestro país (imagen ilustrativa).

El CEO de YPF, Horacio Marín, había explicado que durante ese período la compañía no trasladaría "fluctuaciones bruscas" del petróleo internacional y que luego recuperaría el ingreso diferido mediante una cuenta compensadora una vez finalizado el conflicto en Medio Oriente.

El buffer, al que adhirieron el resto de las petroleras que operan en el país, se fijó en US$95 por barril y se mantuvo el valor de la nafta súper a poco más de $2.000 entre abril y junio, tras el salto de 25% que los combustibles tuvieron en marzo. Ahora, con el petróleo de vuelta en los niveles de febrero, esa baja no se traslada de inmediato a los surtidores, como había adelantado YPF.

Recomposición a futuro

El objetivo del mecanismo es recuperar parte del margen que YPF y las otras petroleras resignaron durante los meses de conflicto en los que absorbieron la escalada de los precios internacionales.

De esta manera, si el petróleo continúa a la baja, la compañía podrá recomponer los ingresos que dejó de percibir al vender los combustibles más de 15% por debajo de la paridad de importación, y luego definir la estrategia para los surtidores.

Subas frenadas

Mientras tanto, el Gobierno aplazó los aumentos sobre los impuestos a los combustibles de abril a junio. El atraso impositivo es de $256,20 por litro de nafta y de $114,50 en el gasoil, según los cálculos de la consultora Economía & Energía.

Ahora, el Gobierno debe definir si para julio mantiene sin cambios la actualización impositiva o aplica de manera parcial o total las subas pendientes, que engloban parte de 2024, 2025 y parte de 2026.